Emite SSPE alerta por nueva modalidad de fraude en venta de boletos por internet

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alerta a la ciudadanía ante la detección de una nueva modalidad de estafa vía internet, la cual consiste en la venta de boletos falsos para eventos a través del sitio web boletiito.com, el cual se hace pasar por una plataforma oficial.

Esta alerta deriva de diversos reportes ciudadanos, quienes señalaron que el modo de operar consiste en anunciar supuestos boletos disponibles para eventos populares, a precios atractivos o bajo el argumento de ser “los últimos boletos”. Posteriormente, al mostrar interés, a la víctima se le solicita el pago inmediato mediante tarjeta bancaria, transferencia o enlaces externos.

Una vez realizado el pago, el boleto nunca es enviado y, en muchos casos, el usuario es bloqueado, consumándose así el fraude. Adicionalmente, se ha detectado que esta modalidad también es utilizada para la obtención ilícita de datos personales y bancarios, lo que incrementa el riesgo para las víctimas.

Ante este escenario, la SSPE emite las siguientes recomendaciones preventivas:

* No adquirir boletos en páginas no oficiales.

* ⁠No ingresar datos personales ni bancarios en sitios de dudosa procedencia.

* ⁠Verificar cuidadosamente la URL y la ortografía del sitio web.

* ⁠Confirmar la venta únicamente a través de las redes sociales oficiales del evento.

* ⁠Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas y evitar enlaces enviados por mensajes o anuncios sospechosos.

* ⁠En caso de haber realizado un pago, contactar de inmediato al banco, cambiar contraseñas, conservar comprobantes y realizar el reporte correspondiente.

* Ante cualquier sospecha, comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética para verificar la autenticidad del sitio o número.

Para orientación y reportes, la ciudadanía puede comunicarse al 614 429 3300 extensión 10955, al número directo 614 429 7315, al WhatsApp 656 280 9562, o al correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx