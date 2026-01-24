Emite Policía Cibernética alerta por falsas ofertas laborales

Elementos de la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), emiten una alerta preventiva a la ciudadanía ante el registro de estafas relacionadas con falsas ofertas de trabajo, principalmente difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas digitales.

Este tipo de fraude tiene como objetivo obtener dinero, datos personales o información bancaria de las víctimas, aprovechándose de la necesidad de empleo y ofreciendo supuestas vacantes con altos ingresos, horarios flexibles y pocos requisitos.

Por ello se recomienda mantenerse alerta ante las siguientes señales:

-Ofrecen sueldos elevados con actividades simples o poco claras.

-Piden datos personales, identificaciones oficiales, números de cuentas bancarias o códigos de verificación.

-Utilizan perfiles falsos, sin información verificable de la empresa.

-Evitan entrevistas presenciales o por videollamada y ofrecen una respuesta inmediata.

-Se comunican únicamente por mensajes de WhatsApp o redes sociales.

Para prevenir este tipo de delitos, es importante verificar la existencia de la empresa en sitios oficiales y redes institucionales, no realizar ningún tipo de pago para acceder a una oferta laboral, desconfiar de mensajes que prometan ganancias rápidas o inmediatas y por seguridad lo más importante evitar compartir información personal o bancaria con desconocidos.