Emite FEN-UACH recomendaciones para el cuidado en casa de pacientes crónicos y adultos mayores

El cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y de adultos mayores en el hogar representa un reto creciente para las familias, quienes muchas veces asumen esta responsabilidad sin la orientación adecuada. El Maestro en Enfermería Jesús Antonio Almanza Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, resalta que una atención informada y basada en evidencia puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y recuperación de los pacientes.

El error más común en el cuidado familiar.

De acuerdo con el maestro Almanza, uno de los errores más frecuentes que cometen las familias es normalizar el deterioro del paciente o asumir que ciertos signos, como el dolor persistente, la pérdida de apetito o los cambios en el estado de ánimo, “son parte de la edad o de la enfermedad” y no requieren atención profesional.

El consejo más simple y efectivo, señalan, es mantener una comunicación constante con el personal de salud y registrar cambios en el estado del paciente, por mínimos que parezcan; observar, preguntar y consultar a tiempo puede prevenir complicaciones mayores.

Cuidado basado en la evidencia: una práctica que salva vidas.

Desde el punto de vista académico de esta área, el cuidado basado en la evidencia implica aplicar intervenciones sustentadas en estudios científicos, guías clínicas y buenas prácticas comprobadas, en lugar de recurrir únicamente a la experiencia empírica o recomendaciones sin sustento.

Este enfoque mejora directamente el bienestar del paciente al reducir riesgos, optimizar tratamientos y asegurar que las decisiones de cuidado, como la administración de medicamentos, la alimentación adecuada o la movilización del paciente, se realicen de manera segura y efectiva; además, promueve una atención más individualizada, respetando las necesidades físicas, emocionales y nutricionales de cada persona.

La seguridad del paciente en la práctica diaria.

La seguridad del paciente es un eje fundamental en la formación de profesionales de la enfermería; un ejemplo práctico de cómo se previene un error en el día a día es la verificación sistemática de los medicamentos antes de su administración: confirmar el nombre del paciente, el fármaco correcto, la dosis indicada, la vía de administración y el horario establecido.

Asimismo, Almanza Rodríguez destaca acciones como la correcta higiene de manos, el cuidado de la piel para prevenir úlceras por presión y la supervisión de la ingesta de alimentos y líquidos, especialmente en adultos mayores, como medidas clave para evitar infecciones, desnutrición y caídas.

Finalmente, los especialistas subrayan que el cuidado en casa no significa improvisación, sino un trabajo coordinado entre familia y profesionales de la salud, donde la Enfermería y la Nutriología aportan conocimientos científicos, sensibilidad humana y acompañamiento continuo para garantizar una atención digna, segura y de calidad.