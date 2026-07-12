Emiratos y Catar activan defensas tras ataques con misiles mientras EE.UU. lanza ofensiva contra Irán

Emiratos Árabes Unidos informó la noche de este sábado tiempo de México (domingo en horario local de los EAU) que sus defensas aéreas respondían a ataques con misiles y drones procedentes de Irán, en medio de una nueva escalada militar en Oriente Medio tras el inicio de otra ofensiva de Estados Unidos contra la República Islámica.

El Ministerio de Defensa emiratí señaló en su cuenta de X que los sonidos escuchados en distintas zonas del país correspondían a la actuación de sus sistemas de defensa aérea frente a los proyectiles y drones detectados.

Catar igualmente reportó un ataque con misiles. Su agencia estatal de noticias indicó que las fuerzas armadas del país lograron interceptarlo, aunque no confirmó su procedencia.

Mientras que en Baréin, otro país del Golfo pérsico que alberga bases estadounidenses, el Ministerio del Interior pidió a la población dirigirse al sitio seguro más cercano después de que se activaran alarmas en el territorio.

Explosiones en distintas regiones de Irán

Los ataques contra los países del Golfo ocurren después de que EE.UU. anunciara una nueva ronda de bombardeos contra Irán y medios iraníes informaran de explosiones en varios puntos del país. Hasta ese momento, Teherán no se había atribuido las acciones denunciadas por EAU y Catar.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, reportó entre cinco y seis explosiones en varias ciudades de la provincia de Bushehr, al suroeste del país, donde se encuentra una central nuclear.

El medio informó además sobre tres detonaciones en Sirik, junto al estrecho de Ormuz, así como de otras tres en Bandar Abbas: ciudad portuaria situada cerca de la misma ruta marítima.

Y la cadena Al Jazeera, con base en reportes de medios iraníes, añadió que también se registraron explosiones en las inmediaciones de los puertos de Konarak y Chabahar. Hasta el momento de los informes, no se conocían detalles sobre víctimas o daños.

Ataque a un buque reaviva la guerra

Por su parte, el Comando Central de EE.UU. informó la noche de este sábado el comienzo de una nueva ofensiva contra la República Islámica, en respuesta a un ataque iraní contra un buque que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según el Centcom, Irán bombardeó un portacontenedores con bandera de Chipre, lo que provocó un incendio y daños en la sala de máquinas. La embarcación tuvo que detener su travesía y uno de sus tripulantes permanecía en calidad de desaparecido.

Las fuerzas estadounidenses justificaron sus operaciones al señalar que buscan degradar la capacidad iraní para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz. En tanto que Irán anunció que dicha vía marítima permanecerá cerrada “hasta nuevo aviso”.

La actual escalada se produjo después de que Donald Trump diera por terminado el alto el fuego entre ambos países. Cabe recordar que Estados Unidos e Irán habían firmado un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el pasado el 17 de junio.