Embajada de Venezuela en México habilita centro de acopio para damnificados por el terremoto

La embajada de Venezuela en México habilitó un centro de acopio en su sede diplomática, ubicada en Schiller 326, para recibir donaciones destinadas a los afectados por los terremotos ocurridos ayer.

El centro es operado por la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, organización que, ante la insistencia de ciudadanos mexicanos y venezolanos residentes en México por enviar ayuda humanitaria, solicitó a la representación diplomática la apertura de un espacio para concentrar los apoyos. La embajada facilitó sus instalaciones para ese propósito.

En el lugar se reciben productos de higiene personal, medicamentos básicos y alimentos no perecederos, con el fin de canalizarlos a la población que los requiere.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la embajada informó que, “ante las hermosas muestras de solidaridad del pueblo mexicano y de las y los venezolanos que residen en México”, los interesados en realizar donaciones de insumos no perecederos deben acudir directamente a la sede de la misión diplomática, localizada en Schiller 326.

Precisó que “no se encuentra en coordinación con ninguna organización no gubernamental que solicite dinero o funcione como centro de acopio”, fuera de la sede señalada.