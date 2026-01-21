El “super peso” vuelve a escena; Banamex anticipa dos años favorables para la moneda

El peso, respecto al dólar estadunidense, volvió a colocarse como el centro de atención en los mercados financieros internacionales y reactivó la narrativa del llamado super peso, al cerrar la cotización de este miércoles en 17.45 unidades por billete verde, su mejor nivel desde mayo de 2024.

Las buenas sesiones que ha marcado la divisa nacional llevaron a los economistas de Banamex a modificar sus proyecciones para el tipo de cambio. Ahora prevén que, en los siguientes dos años, nuestra moneda cotice por debajo de las 19 unidades en el mercado cambiario.

“El super peso estaría de regreso, apoyado por mayor apetito por riesgo y tasas elevadas… Revisamos a la baja nuestros pronósticos para el tipo de cambio. Ahora lo estimamos en 18.36 pesos por dólar en diciembre de este año y en 18.73 para 2027”, señalaron los especialistas de la institución financiera.

Recordaron que los pronósticos anteriores era que el tipo de cambio se ubicara en 18.70 pesos al concluir este 2026 y en 19.07 el próximo año.

Por medio del reporte económico diario, los economistas de Banamex precisaron que la moneda mexicana frente al dólar estadounidense acumula una apreciación por encima del 3 por ciento en los primeros días del este año, una tendencia que se observaba desde finales de 2024.

“Desde la segunda mitad de abril del año pasado se comenzó a ver una tendencia de apreciación del peso mexicano de tal manera que la moneda ha cotizado consistentemente por debajo de 18 por dólar desde finales de diciembre, y ha acumulado una apreciación de 3.1 por ciento en los primeros días del año, que se ha acentuado durante las jornadas de esta semana”.

Los especialistas del banco enfatizaron que el dólar se ha mantenido sin depreciaciones adicionales significativas en meses recientes, por lo que, el fortalecimiento del peso respondería a “un mayor apetito por riesgo con un giro hacia monedas de economías emergentes, ya que se han registrado fuertes apreciaciones también en las divisas de Brasil y Sudáfrica”.

Por otro lado, abundó, la fortaleza estaría asociada a la expectativa del mercado de que las tasas de interés en México se mantengan en niveles de 7 por ciento este 2026 “incluso con un incremento hacia la segunda mitad de 2027, lo que lleva a una búsqueda de mayores rendimientos dado el amplio y mayor diferencial que prevalecería con respecto a Estados Unidos y a las tasas de otras economías avanzadas”.