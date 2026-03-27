El salario mínimo no está alcanzando como se planeó: Lazzarotto

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodriguez dio a conocer que ante la inflación y los problemas económicos mundiales el salario mínimo no alcanza para los gasto de canasta básica.

El incremento de los vuelos de un 21% ahora los chihuahuenses tienen la costumbre de salir a restaurantes locales con economía ficticia esto en algunos casos con lugares llenos pues es lo que le alcanza a las personas.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que esto es lo que le alcanza a muchas personas, más los gastos de servicio del hogar y el golpe actual con el precio del petróleo.

“En realidad con todo lo que está pasando ahorita y con toda las crisis del petróleo y el incremento de precio de las cosas no está alcanzando el salario mínimo como se planeó, nadie sabía de esta guerra pero son los asuntos que dan las guerras y ¿Quién va a pagar los platos rotos? El consumidor final”, comentó.

Cabe destacar que para los ciudadanos en muchas ocasiones tendrá que elegir en darse un “gustito” o pagar lo básico del hogar y la vida diaria para su economía.