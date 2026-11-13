El reto del capital humano ante el boom industrial: ¿Está lista tu empresa para competir?

El impulso económico que vive hoy México, impulsado con fuerza por la relocalización de cadenas de valor y el fenómeno del nearshoring, está generando una expansión acelerada en los principales polos industriales y corporativos del país.

Pero ese crecimiento muestra una paradoja fundamental: cuando la capacidad instalada y la inversión extranjera y nacional crecen constantemente, las organizaciones se topan con un severo cuello de botella en la disponibilidad, gestión y retención de talento capacitado.

Los CEOs y líderes de capital humano deben hacer un salto cualitativo que les permita competir exitosamente en este nuevo escenario económico, dejando de lado la simple contratación y enfocándose en la optimización operativa y la eficiencia interna.

Desafíos estructurales: falta de perfiles, rotación e ineficiencia

En la actualidad el mercado laboral sufre profundas presiones que afectan la rentabilidad de las empresas. Según el estudio Tendencias de HR de Buk, el 68% de los reclutadores en México afirma tener serias dificultades para conseguir el talento calificado que necesitan para sus empresas.

A esto se suma el impacto económico de la salida del personal, ya que la tasa de rotación anual oscila entre el 16% y el 25% dependiendo de la cohorte generacional, 16% en la Generación X, 18% en los Millennials y un alarmante 25% en la Generación Z, según la Radiografía de las Mujeres en el Trabajo de Buk. Reemplazar a un colaborador técnico o calificado cuesta entre 1.5 y 2 veces su salario anual, debido a la curva de aprendizaje y la pérdida de productividad.

También, la falta de optimización operativa se refleja en la gestión del tiempo interno. Según los datos del repositorio de investigación de Buk, México tiene la mayor carga de juntas en la región: el 49% de los colaboradores pasa más de tres horas al día en reuniones, pero el 52% considera que son de poca o neutra utilidad. Esta carga operativa improductiva, inhibe el desempeño general y desgasta el clima organizacional.

El papel estratégico de la tecnología en el management de personas

Ante este panorama, el rezago tecnológico de las áreas de gestión humana representa un riesgo latente para la competitividad. Si bien las herramientas digitales son fundamentales para abordar el contexto del nearshoring y el talento laboral, solo el 35% de las áreas de recursos humanos dispone de un software de recursos humanos para gestionar la totalidad de sus procesos; un 45% emplea herramientas aisladas y el 18% funciona totalmente de forma manual.

Implementar soluciones avanzadas para la gestión de capital humano México, que incluyan desde el cálculo preciso mediante un software de nómina hasta la atracción de talento especializado, permite mitigar la rotación de personal en México y asegurar una retención de talento laboral efectiva.

De igual forma, la digitalización potencia la transparencia corporativa ante los cambios normativos: el estudio de Tendencias de RRHH de Buk refleja que el 56% de los empleados indica que sus organizaciones no han llevado a cabo ninguna comunicación ni ajuste preventivo ante la transición a la jornada laboral reducida, creando incertidumbre innecesaria.

Recurrir a una herramienta de gestión de personas y apostar por la digitalización de recursos humanos no solo es una actualización administrativa, sino el cimiento indispensable para incrementar la productividad empresarial en México y asegurar el éxito a largo plazo.