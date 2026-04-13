El papa León XIV responde a los insultos de Trump

El papa León XIV declaró este lunes que tiene intención de seguir alzando la voz contra la guerra tras el ataque directo del presidente de EE.UU., Donald Trump, que cuestionó el liderazgo del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad.

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas”, afirmó a Reuters.

Asimismo, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree “que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas”.

El sumo pontífice enfatizó que alguien tiene que alzar la voz y decir que “hay una mejor manera”, ya que “hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día” y “demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas”. “El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: ‘Bienaventurados los pacificadores. No considero que mi papel sea político, ni el de un político'”, concluyó.

“No estaría en el Vaticano si yo no fuera presidente”

Previamente, el primer papa nacido en EE.UU. ya expresó su preocupación por conflictos internacionales y por políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, Trump calificó a León XIV de “débil en el crimen” y “terrible en política exterior”. En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense cuestionó su postura en temas internacionales y de seguridad, y aseguró que no desea “un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear” ni que critique las acciones de Estados Unidos en países como Venezuela. Asimismo, acusó al papa de alinearse con la izquierda política y de actuar más como un dirigente político que como líder religioso.

“No estaría en el Vaticano si yo no fuera presidente”: Trump sobre el papa

“No estaría en el Vaticano si yo no fuera presidente”: Trump sobre el papa

Además, sugirió que la elección del papa estuvo influida por su propia presidencia. “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, afirmó, describiendo su nombramiento como una “sorpresa” y asegurando que la Iglesia lo eligió por ser estadounidense para gestionar mejor la relación con su administración.

Posteriormente, Trump afirmó a los periodistas que el sumo pontífice “no está haciendo un buen trabajo” al calificar a León XIV de “muy liberal” y asegurar que no cree en políticas firmes para frenar el crimen. “No soy un gran fan del papa León”, reiteró.