El PAN ya se echó para atrás en lo de la elección directa de regidores: GPMorena acusa a panistas de antidemocráticos

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que la bancada de PAN ya se echó para atrás en lo que respecta a la elección directa de regidores, además de acusarlos de antidemocráticos.

“El PAN ya se echó para atrás. El PAN votó a favor de la elección para regidores en la 66 Legislatura. Y ahorita el PAN propone una iniciativa que no haya elección directa de regidores. Propone eliminar lo que en Legislaturas pasadas votó a favor”, denunció Estrada Sotelo.

El coordinador de la fracción parlamentaria morenista dijo que la iniciativa presentada por su homólogo del PAN, Alfredo Chávez, respecto a replantear la elección de de regidores por zonas territoriales, “explica poco, pero le impide a los ciudadanos elegir en forma directa a sus regidores y regidoras”.

Estrada Sotelo criticó al GPPAN por considerar que “es cara la elección directa de regidores”, al considerar que no se les hizo caro que los partidos políticos en Chihuahua recibieran más de 1,523 millones de pesos del 2018 al 2025. “Y al PAN se le hace caro destinar 20 millones de pesos a la elección de regidores. Ya copió la filosofía de la chimoltrufia. Yo entiendo que el PAN lo hace por sus alianzas con el PRI. Si el PAN se va a montar en la mayoría de votos que tiene, en aprobar una reforma regresiva, analicemos figuras de participación ciudadana y convoquemos a la sociedad”.