El nuevo hito de Beyoncé: Forbes la confirma como multimillonaria

De acuerdo con un informe de Forbes, la cuenta bancaria de la cantante y empresaria estadounidense, Beyoncé, creció este último año.
Desde el estreno de su álbum Cowboy Carter, a Beyoncé -de 44 años de edad- se le abrieron nuevas oportunidades comerciales.
Beyoncé entra a la lista de multimillonarios de Forbes
La gira mundial de Beyoncé, la cual es considerada como la más taquillera del año, recaudó 400 millones en boletos y 50 millones en mercancía; es decir, obtuvo ingresos por casi 9 mil millones de pesos.
Sin embargo, entre inversiones y pagos, este 2025 ganó tan solo más de 2 mil 650 millones pesos, lo que la convirtió en una nueva multimillonaria en la lista de Forbes.
Se estima que su patrimonio neto es de poco más de 14 mil millones de pesos.
Lista de celebridades multimillonarias, según Forbes
Beyoncé no es la única celebridad cuyo patrimonio le asegura una buena vida a ella y a toda la familia.
Los celebridades multimillonarias según Forbes, son:
- Arnold Schwarzenegger, con un patrimonio neto de casi 18 mil millones de pesos
- Jerry Seinfeld, con un patrimonio neto de casi 18 mil millones de pesos
- Dick Wolf, con un patrimonio neto de más de 21 mil 560 millones de pesos
- Bruce Springsteen, con un patrimonio neto de más de 21 mil 560 millones de pesos
- LeBron James, con un patrimonio neto de más de 23 mil 357 millones de pesos
- Tiger Woods, con un patrimonio neto de poco más de 25 mil millones de pesos
- Rihanna, con un patrimonio neto de poco más de 25 mil millones de pesos
- Tyler Perry, con un patrimonio neto de poco más de 25 mil millones de pesos
- Taylor Swift, con un patrimonio neto de más de 28 mil 737 millones de pesos
- Peter Jackson, con un patrimonio neto de poco más de 30 mil 550 millones de pesos
- Kim Kardashian, con un patrimonio neto de poco más de 30 mil 550 millones de pesos
- Jay-Z, con un patrimonio neto de casi 45 mil millones de pesos
- Oprah Winfrey, con un patrimonio neto de casi 54 mil millones de pesos
- Michael Jordan, con un patrimonio neto de casi 63 mil millones de pesos
- George Lucas, con un patrimonio neto de poco más de 91 mil 585 mil millones de pesos