Meryl Streep conmovió al agradecer con un noble gesto a un joven que la protegió del sol durante su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo, en medio de la promoción de ‘El diablo viste a la moda 2’.

Meryl Streep se ganó el cariño del público mexicano no solo por su presencia en Ciudad de México para promocionar El diablo viste a la moda 2, sino también por un emotivo gesto con un un trabajador de la Casa Azul que la ayudó durante la conferencia de prensa en la casa de Frida Kahlo.

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El noble gesto de Meryl Streep con un trabajador de la Casa Azul se vuelve viral

Meryl Streep, vestida con un conjunto rojo y lentes oscuross, fue captada sentada bajo el intenso sol del medío día, cuando un miembro del equipo del museo se acercó para ponerle una sombrilla y protegerla del calor.

El momento, capturado por las cámaras muestra a la actriz agradecer sinceramente la ayuda: primero le envió un beso al joven, luego tomó su mano y la llevó a su mejilla en una escena de calidez que conmovió a los presentes y a quienes luego lo vieron viralizado en redes sociales.

Lo que parecía un simple acto de cortesía entre una estrella de cine y un trabajador local se transformó en una escena emblemática de cercanía.

Usuarios en redes sociales reaccionaron emocionados a la espontaneidad de la intérprete, destacando que, a pesar de su estatus, Meryl Streep no dudó en reconocer el apoyo de quien la protegía del sol.

Anne Hathaway y Meryl Streep en la conferencia de ‘El diablo viste a la moda 2’ en la Casa Azul. (Getty Images)

¿Cuándo se estrena ‘El diablo viste a la moda 2’?

Este momento se suma a la cobertura que ha generado la visita de la actriz, junto a su coprotagonista Anne Hathaway, a espacios icónicos de la capital mexicana, como parte de las actividades de promoción del esperado estreno mundial de la secuela de

El diablo viste a la moda, que se estrenará el próximo 30 de abril.