El Informe de Marco-La visita de Döring-Santiago y Alfredo-Corral vs Cruz

Ya todo está listo para que hoy a las 18 horas, el alcalde Marco Bonilla rinda su Informe de Gobierno tras cinco años como Presidente Municipal de Chihuahua. Hace unas cuantas horas, al filo de la medianoche, el Alcalde concluyó el ensayo rodeado de su equipo de trabajo y revisó los últimos detalles en el Centro de Convenciones, escenario en el que Bonilla presentará los logros de su administración en el último año: obra pública, infraestructura, servicios básicos funcionando, inseguridad a la baja y espacios públicos en beneficio de la población, pues a pesar del abandono federal, el alcalde capitalino ha sabido hacer equipo con la gobernadora Maru Campos, lo que ha permitido que Chihuahua capital sea una de las ciudades más competitivas y con mayor calidad de vida del país. Esta tarde noche, Marco Bonilla informará al respecto frente a ciudadanos, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil organizada, por lo que se prevé un Centro de Convenciones a reventar.

Además, con eso de que hace tres semanas fue designado como coordinador político estatal del PAN, es decir, futuro candidato a la gubernatura, aquí andará la plana mayor de Acción Nacional que encabeza Jorge Romero, así como diputados federales y senadores, incluso el Comité Ejecutivo Nacional del PRI no se quiso quedar atrás al enviar a un peso pesado, como es el caso de la secretaria General del CEN, la senadora Carolina Viggiano, y aunque el jefe nacional, ‘Alito’ Moreno, hubiera querido estar presente, luego de que el fin de semana confirmó que si hay alianza, “sin duda” Bonilla sería el indicado, un compromiso internacional le impidió asistir, sin embargo, encargó a la número dos del partido tricolor estar presente y arropar al alcalde capitalino.

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Por cierto que previo al Informe del alcalde Marco Bonilla y en el que por supuesto ambos estarán en primera fila, la mañana de este viernes, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el diputado federal Federico Döring, saldrán a escena ante medios de comunicación acompañados del coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez y de las diputadas federales Manque Granados y Rocío González. Döring es muy cercano al CEN azulado y a su presidente Jorge Romero, así que muy seguramente, el tema a tratar serán los procesos internos para elegir a los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, en donde la de Chihuahua capital continúa como la joya de la corona, con todo y que los ánimos se han calmado en los últimos días, después de que en pleno verano estuvieron más que candentes.

Además, otro tema que dará mucho de qué hablar es la reunión que sostendrá la dirigente estatal Daniela Álvarez con su homólogo del PRI, Alex Domínguez, los cuales tienen pactado reunirse este lunes que viene en un famoso y grillísimo restaurante del centro de la ciudad, en donde ambos compartirán el desayuno y será el primer paso para conformar la alianza electoral que, sin duda alguna, arrope y vaya con todo a favor de Marco Bonilla.

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Para cerrar con los panistas, los que se organizaron para festejarles a los abuelitos son el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, los cuales llevaron regalos y encabezaron un convivió en el Club del Abuelo “Genaro Vázquez”, en donde ambos entregaron regalos y pachanga a las personas de la tercera edad que acudieron. Tanto De la Peña como Chávez Madrid están registrados como aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, sin embargo, desde aquel encuentro a finales del mes pasado en donde los dos comieron juntos y se tomaron la foto con sus respectivos equipos, el cierre de filas está más que claro: primero la unidad y el partido, los intereses personales a un lado, decisiones con altura de miras porque el bien de Chihuahua debe estar por encima de todo.

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Pero el que de plano no piensa de esa manera, al contrario, su capacidad de destrucción ya los alcanzó y hasta les está haciendo mella, es el ex(des)gobernador y actual senador neomorenista Javier Corral, el cual ya anda con sus berrinches para impedir que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sea el ungido de la 4T como candidato a la gubernatura. Y es que nos dicen que Corral ya anda inyectando su veneno y amagando con volver a destapar las presuntas corruptelas de Pérez Cuéllar desde que era panista hasta la actualidad que anda muy vestido de guinda, ya que Corral Jurado está terco en que sea la senadora con licencia Andrea Chávez la elegida.

Los malosos aseguran que es eso y otras tantas cosas más, precisamente disputas y descontentos lo que han impedido que la dirigencia nacional de Morena y su Comisión Nacional de Elecciones convoquen al destape del ungido, de quien se dice es precisamente Pérez Cuéllar, pero los simpatizantes de Andrea y Andrea misma, son los que traen trabado todo este entuerto, lo que sin duda, por más que lo nieguen o minimicen, les cobrará muchísima fractura en eso de la unidad.

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El que ayer después de soltar el adelanto de que será el lunes cuando comience el diálogo para fraguar la alianza con el PAN, participó en una reunión virtual con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, y con sus homólogos de todo el país, es el dirigente estatal Alex Domínguez, con quienes revisó la ruta a seguir para fortalecer la estructura territorial luego de la toma de protesta de los casi 1,400 “defensores” chihuahuenses que tomaron protesta el pasado fin de semana. En el encuentro virtual de ‘Alito’ con los 32 jefes estatales tricolores también estuvo el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, quien como encargado de los padrones y afiliaciones, está y debe estar muy pendiente de los movimientos y estrategias que lance el Comité Ejecutivo Nacional a cargo de Moreno Cárdenas.