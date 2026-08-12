El enviado del CEN azul-Memo Ramírez, Joss y Reyes Baeza-Paty Terrazas, encuentro con Calderón y Margarita-América y Rubén Aguilar, con Cruz en Ahumada

A más tardar este viernes y con la intención de reunirse de manera virtual con todos los panistas y ciudadanos que se registraron para una candidatura, llegará desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN un enviado especial para ello, no se sabe si será el secretario de Acción Política del CEN, Santiago Taboada o el diputado Federico Döring, o chance a otro personaje cercano al dirigente nacional Jorge Romero, porque precisamente ese fue uno de los acuerdos que la dirigente estatal Daniela Álvarez logró tras la reunión del lunes con el dirigente nacional, con quien además acordó que este mes, pase lo que pase y aunque algunos de los suspirantes ya andan desesperados porque arranque oficialmente el proceso interno, no saldrá ni de chiste la convocatoria para ello, así que quienes suspiran por aparecer en la boleta electoral deberán esperar y llenarse de paciencia, pues ni con presiones van a provocar que Acción Nacional adelante la publicación de las convocatorias en los próximos días.

Además, ya está confirmado que este sábado habrá Consejo Estatal ahí en las instalaciones de la Zarco, y justo ayer, Daniela Álvarez estaba afinando el llamado a los consejeros, pues a pesar de que la convocatoria no será tema de discusión, sí lo serán algunos puntos que van por el manotazo en la mesa para exigir cordura y paciencia a los aspirantes, además de una que otra sorpresa que abrirá el melón de lo que el panismo pretende llevar a cabo en el próximo proceso electoral que trae a la militancia bastante inquieta, pero que esta reunión de Consejo deberá ser una forma de colocar de manera correcta las piezas del ajedrez.

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El que andará de visita este día en la torre legislativa es el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, el cual está convocado por la Comisión de Fiscalización que preside la morenista Leticia Ortega, con el objetivo de que exponga el Informe Anual de Avances correspondiente al 2026 y presente un análisis detallado de cómo van las auditorías realizadas a los entes públicos en lo que va del año. La reunión de los integrantes de dicha Comisión con el titular de la ASE está pactada para las 10 horas en el Piso 18, en donde Acosta Félix informará cómo van esas auditorías de las cuentas públicas y determinar si hay algunos funcionarios públicos que no estén haciendo la tarea para así ejecutar los jalones de oreja necesarios para que se apliquen y no terminen sancionados, ya sea de manera administrativa o hasta penalmente.

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Ya que mencionamos al Poder Legislativo, los que ayer coincidieron en un conocido y grillo hotel que se ubica allá en el Periférico de la Juventud, son el presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez y el exgobernador José Reyes Baeza, los cuales se encontraron mientras desayunaban cada quien en su mesa. El exgobernador fue visto en compañía del exdiputado federal Memo Márquez, mientras que Ramírez Gutiérrez estaba con la diputada panista Joss Vega, quien suena para ser la propuesta de la bancada del PAN para suceder al diputado priista y parralense en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local. Por supuesto que al coincidir y saludarse, los cuatro antes mencionados posaron para la foto del recuerdo, aunque cada mesa trajera su propia agenda.

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Para no dejar algo en el tintero del Legislativo local, quien ayer visitó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, es el diputado local del Partido Verde, Tavo Borunda, el cual se reunió con la jefa del Poder Judicial para platicar del bienestar y protección animal, con eso de que recientemente se aprobaron reformas importantes a la Ley de Bienestar Animal que por cierto fueron impulsadas por Borunda Quevedo, así que para que estas modificaciones que llevan a sanciones más severas no se queden en letra muerta, es por lo que el legislador del PVEM buscó reunirse con la magistrada Marcela Herrera, misma que recibió al también líder estatal del partido del tucán para buscar la manera de que la justicia también alcance a aquellos que no tienen voz, pero que sienten y sufren como cualquier ser vivo. Enhorabuena por la búsqueda de esa justicia.

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Con la imagen de la Virgen de Guadalupe en su camiseta, la exdiputada federal del PAN y exfuncionaria de Hacienda durante el quinquenio del hoy morenista Javier Corral, Patricia Terrazas, presumió a través de una fotografía la reunión que sostuvo con el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala. Y es que tras su salida de las filas de Acción Nacional, la exfuncionaria corralista se sumó a Somos México, ese movimiento que apenas en junio logró su registro como partido político y en el que están varios grillos vinculados al también expanista Corral Jurado, hoy senador de Morena, entre los que destacan los exdiputados Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranjo y el exsenador Gustavo Madero. Los detalles del encuentro entre Patricia Terrazas y el matrimonio Calderón-Zavala sólo ellos lo saben, pero de que probablemente los haya invitado a sumarse al proyecto de estos expanistas renegados nadie lo duda, sin embargo, quién sabe si esos vínculos corralistas hagan dudar a la expareja presidencial.

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A pesar de que en días pasados, la diputada America Aguilar padeció un linchamiento público por parte de sus hermanas tras mostrar su apoyo a Cruz Pérez Cuéllar en la carrera por la candidatura grande de la 4T, la legisladora que tuvo que renunciar al PT a principios de este año, volvió a ponerse la camiseta petista y en compañía de su hermano, el magistrado Rubén Aguilar Gil, participaron en una reunión de apoyo a las aspiraciones de Pérez Cuéllar en Ahumada, la cual fue organizada por el alcalde de ese municipio, el petista Iván Rodelo. Por lo que a ver si este encuentro no vuelve a despertar la furia del oficialismo del Partido del Trabajo a cargo de Tania y Lilia Aguilar, cuyos “cariños” andan con la senadora con licencia Andrea Chávez, a quien apoyan para que sea la candidata de la 4T al Gobierno del Estado.