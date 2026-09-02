El América prestó al mexicano Patricio Salas al Familicao de Portugal

Ciudad de México. El club Famalicao anunció el miércoles la llegada del delantero mexicano Patricio Salas, quien jugará en Portugal a préstamo por una temporada procedente del club América.
El jugador de 22 años vivirá su primera experiencia fuera de México tras haber debutado con las Águilas del América en 2023 y donde logró los títulos de los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.
“Estoy muy emocionado y ansioso por comenzar este nuevo reto. Venir a Europa es el paso más importante en mi aún corta carrera, y hacerlo para un club tan ambicioso es un gran orgullo y, a la vez, una gran responsabilidad”, dijo Salas citado en el comunicado del club portugués.
“Sé que esperan goles y asistencias, y de esa manera, pretendo cumplir con las expectativas y marcar la diferencia en la Liga Portuguesa. El club está en constante crecimiento, ofrece unas condiciones de primer nivel, la plantilla está formada por jugadores jóvenes, y por eso siento que creceré mucho a lo largo de la temporada”, agregó.
En su paso por América, Salas disputó 35 partidos, anotó tres goles y dio dos asistencias.