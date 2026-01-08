Ejecutan a hombre a balazos en la colonia Punta Oriente

La noche de este jueves, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado a balazos en el cruce de la avenida Parques de Oriente y Punta La Raíz, en la colonia Punta Oriente, al suroriente de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros informes, un sujeto armado disparó contra la víctima, quien sufrió lesiones en la cabeza que le provocaron la muerte en el lugar.

Paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE) acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron los procedimientos correspondientes a este hecho violento, así como el levantamiento de evidencias.

Posteriormente, las corporaciones implementaron recorridos por el sector con el objetivo de ubicar y detener a los presuntos responsables del homicidio. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.