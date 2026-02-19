Ejecutan a dos hombres en vivienda de La Ciudadela, en Cuauhtémoc

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc atendieron a la 01:00 horas un reporte de detonaciones de arma de fuego en el Circuito de Meoqui, en el fraccionamiento La Ciudadela.

A través del sistema 911 se comisionó a las unidades municipales, quienes al arribar al domicilio, localizaron la puerta principal abierta y una ventana quebrada. En el interior del inmueble fueron encontrados dos hombres sin signos vitales, ambos con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El primero de ellos se hallaba en posición decúbito ventral en el área de la sala; el segundo fue localizado en posición sedente, en la parte posterior de la puerta principal. En la escena se aseguró un casquillo percutido calibre 9 milímetros y otro calibre .223.

El área fue debidamente acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado Zona Occidente, acudiendo personal de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena, en espera de Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.