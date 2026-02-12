EE.UU. ha protegido a otros países demasiado tiempo a costa de su seguridad, dice jefe del Pentágono

Washington ha priorizado durante demasiado tiempo la defensa de otros países, en detrimento de la seguridad de su propio territorio y del resto del hemisferio occidental, afirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, al inaugurar este martes una reunión con los jefes de Defensa de 34 países de la región.

El alto funcionario sostuvo que la falta de priorización de la seguridad interna ha tenido consecuencias “nefastas” para Estados Unidos y sus vecinos, y como ejemplo señaló que el fentanilo, la cocaína y otras drogas letales “han cruzado nuestra frontera, envenenando y matando a millones de estadounidenses”. El número de muertos por esas amenazas, aseguró, “es mucho mayor” que las bajas estadounidenses en cualquier guerra convencional.

A esto añadió que la inmigración ilegal masiva y el tráfico de personas crecieron de forma exponencial en los años previos al cierre de la frontera sur, el año pasado. Defendió que el cierre fronterizo ha supuesto la mayor reducción de cruces ilegales en 50 años y una caída significativa de la tasa de homicidios en EE.UU., e hizo un llamamiento para forjar una postura común de disuasión frente a los “actores malignos” que operan o tratan de expandirse en el continente.

Hegseth ensalzó el uso de la fuerza militar, más allá de la mera labor policial. “Sí, la policía es importante, y hacer cumplir la ley es importante, pero el poder militar también lo es”, dijo, insistiendo en que los países presentes en el mencionado encuentro deben cooperar estrechamente para desmantelar el narcotráfico y los cárteles de la droga en todo el hemisferio occidental.