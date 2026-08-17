Durante el fin de semana, agentes municipales detienen a 329 personas

Durante el fin de semana, personal de la Policía Municipal efectuó la detención de 329 personas por diferentes faltas y delitos que fueron sancionados en unos casos por el juez cívico en turno en las comandancias norte y sur y en cuanto a delitos se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Del total de detenidos, 20 fueron por haber cometido delitos como narcomenudeo, violencia familiar, portación ilegal de arma de fuego y abuso sexual, mientras que las restantes 309 faltas cometidas se derivan de escándalos en vía pública, ingesta de bebidas alcohólicas, usar sustancias tóxicas y riña, entre otros.

El total de detenciones se realizaron en los últimos 6 turnos, de día y de noche, y de las 329 personas, 136 se llevaron al Centro Municipal de Detención Norte, mientras que los otros 193 se trasladaron al Centro del Sur.

Las acciones policiales se dieron mediante patrullajes preventivos y atención a reportes del 911 y otros medios como la Red Vecinal CUU Capital o aplicaciones como Marca el Cambio por parte de agentes de grupos especiales y del turno ordinario en los diferentes distritos policiales en que se divide la ciudad.