Durante cateo, captura AEI a hombre con mariguana, cristal y una motocicleta

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, efectuaron la tarde del jueves 25 de junio, un cateo en el Barrio Santa María, en el que detuvieron a un hombre en posesión de cristal, mariguana y una motocicleta desmantelada.

La intervención ministerial y militar, se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Río Grijalva y Río Santa María, para cumplimentar la orden de un Juez del Distrito Judicial Benito Juárez, quien autorizó el ingreso para dar seguimiento a una investigación por narcomenudeo.

En el lugar se detuvo a Carlos C. S., de 36 años de edad, a quien se le aseguró un recipiente que contenía una sustancia granulosa y cristalina que dio un peso de 25 gramos de la droga conocida como cristal.

Además, se le encontró un envoltorio de plástico transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la mariguana, la cual dio un peso de 11 gramos. También se aseguró en el lugar una motocicleta Italika que estaba semi desmantelada.

El detenido, así como lo asegurado, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).