DSPM seguirá colaborando con Ficosec por la seguridad





El Director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio César Salas González dio a conocer un agradecimiento a Ficosec esto al presentar su Informe Anual 2025.

En este sentido el comisario destacó que existe una colaboración importante para el desarrollo de la seguridad.

“Hemos estado trabajando en conjunto y agradezco mucho a Rodrigo Tena, presidente de Ficosec y Arturo Luján director de Ficosec, hemos trabajado en conjunto”, comentó.

Cabe destacar que el comisario señaló que seguirán los trabajo en conjunto con organismos ciudadanos.