Dos personas mueren tras colisión de avión y camión de bomberos en aeropuerto LaGuardia en Nueva York

La colisión de un avión con un camión de bomberos ocurrida este domingo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York costó la vida al piloto y el copiloto de la aeronave, informó NBC, citando a dos fuentes familiarizadas con la investigación.

Officials have now confirmed that both the pilot and co-pilot, who were initially reported to have survived with serious injuries, have tragically succumbed to their injuries following the collision at LaGuardia.

Our thoughts and prayers are with their families and loved ones… https://t.co/CxcFBg3Oiw pic.twitter.com/lJfCuz4dgZ — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche, en la pista 4 del aeropuerto, en el distrito de Queens. La oficina del médico forense de Nueva York se encuentra a cargo de la investigación de los fallecimientos. El aeropuerto fue cerrado tras el accidente.