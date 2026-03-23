Dos personas mueren tras colisión de avión y camión de bomberos en aeropuerto LaGuardia en Nueva York

La colisión de un avión con un camión de bomberos ocurrida este domingo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York costó la vida al piloto y el copiloto de la aeronave, informó NBC, citando a dos fuentes familiarizadas con la investigación.

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche, en la pista 4 del aeropuerto, en el distrito de Queens. La oficina del médico forense de Nueva York se encuentra a cargo de la investigación de los fallecimientos. El aeropuerto fue cerrado tras el accidente.

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