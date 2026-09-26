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Dos mujeres resultan lesionadas tras choque en el Periférico de la Juventud

Dos mujeres resultaron lesionadas luego de un accidente vehicular registrado en el cruce del Periférico de la Juventud y la avenida Politécnico Nacional, donde participaron dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados una camioneta Atto de color blanco, modelo reciente, y otro vehículo de la línea BYD, modelo 2026. Ambas unidades presentaron daños en las partes frontales y laterales como consecuencia del impacto.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados y posteriormente trasladaron a dos mujeres a un hospital para recibir valoración médica. Una de las lesionadas viajaba en la camioneta Atto y la otra en el vehículo BYD.

Hasta el momento no se ha determinado quién fue responsable del accidente, debido a que las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector no se encontraban funcionando al momento del percance.

Elementos de la Policía Vial permanecieron en el lugar para recabar información y elaborar el croquis correspondiente, con el objetivo de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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