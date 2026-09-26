Autorizan ingreso de 139 militares de EU para ejercicio conjunto en Chihuahua

El Gobierno de México autorizó el ingreso temporal a territorio nacional de 139 militares pertenecientes a la 101/a. División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, quienes participan en un ejercicio especializado conjunto en Chihuahua.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el personal militar estadounidense participa en el “Ejercicio Especializado Conjunto”, programado del 20 al 30 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento, ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua.

El documento establece que el ingreso de los militares se realiza con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la cual arribó a la 5/a. Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis el 20 de septiembre y tiene previsto retornar a territorio estadounidense el 30 de septiembre.

La autorización fue concedida por el Senado de la República, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expidió el decreto para su publicación y observancia.

El decreto fue publicado en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Diario Oficial de la Federación, donde se establece formalmente el permiso para la participación de los elementos extranjeros en las actividades de adiestramiento en las instalaciones militares de Santa Gertrudis.

Información Agencias