Diversos sectores de Oaxaca reconocen la labor y desempeño del Dr. Julio Mercado al frente del IMSS

Diversos sectores del estado de Oaxaca reconocieron la labor y el trabajo realizado por el doctor Julio Mercado Castruita, al frente el Instituto Mexicano del Seguro Social en esa entidad.

Lo anterior se da, en el marco de su transición hacia la toma de la delegación estatal de Chihuahua, en donde lo respalda su amplia trayectoria como médico y como directivo en diversas áreas de la institución y del sector salud.

Entre los reconocimientos se encuentran el realizado por los integrantes del Consejo Consultivo del IMSS en Oaxaca, que es la máxima autoridad de la institución en cada entidad, quienes ratificaron el compromiso, el liderazgo y la entrega del doctor Mercado a favor de los oaxaqueños.

De esta manera, ese organismo colegiado tripartita, respaldó la amplia trayectoria médica, administrativa y de gestión de calidad del Dr. Mercado, originario de Chihuahua y con 34 años de servicio al IMSS.

En este reconocimiento se destacaron las acciones más relevantes realizadas en territorio oaxaqueño durante su gestión y establece un firme precedente de que no existen improvisaciones y que se trabajará con profesionalismo, transparencia y honestidad en el fortalecimiento de los servicios y la atención, en beneficio de la derechohabiencia chihuahuense.

Asimismo, fue reconocido por los integrantes del Voluntariado del IMSS de Oaxaca, quienes agradecieron el importante respaldo otorgado para el fortalecimiento de las acciones realizadas en beneficio de los pacientes y sus familiares.

Igualmente, el Cuerpo de Gobierno delegacional del IMSS de Oaxaca reconoció el liderazgo, el compromiso institucional y la profunda vocación de servicio al frente de la institución. “Deja una huella imborrable al fortalecer la infraestructura de salud, garantizar la cobertura y atención continúa, sustanciales en el avance en la seguridad, a través de la transformación de los servicios, profesionalización del personal y la estrecha vinculación con el cuerpo delegacional”, destaca el reconocimiento.

De esta manera, se respalda el trabajo y la trayectoria del doctor Mercado Castruita quien, en breve, tomará posesión del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Chihuahua.

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