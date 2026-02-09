Dispone Municipio de 41 mdp para becas alimentarias de adultos mayores

El edil capitalino, Marco Bonilla dio a conocer que, para este año, hay inversión de 41 millones de pesos destinados para el Programa de Apoyo para Adultos Mayores que será en beneficio de 7 mil 200 adultos mayores. Explicó que todos los interesados pueden acudir a inscribirse a este programa a partir de hoy 9 de febrero y hasta el próximo 20 de febrero.

El presidente resaltó que son varios los puntos de recepción de documentación, en 10 puntos de recepción, en los centros comunitarios Riberas del Sacramento, Sahuaros, de la Genaro Vázquez y en el Deportivo Tricentenario de la Homero al norte.

Asimismo, al sur se contará con los centros comunitarios Cerro Grande, Cerro de la Cruz, el Cedefam Punta Oriente y en el centro en el Auditorio Municipal Luis H. Álvarez y el Gimnasio Adaptado en El Palomar.

“Este programa consiste en una despensa por 10 meses desde marzo hasta diciembre, es una despensa basada en una dieta hecha por nutriólogos de la UACH, es una despensa muy balanceada y de muy buen tamaño”. Por su parte agregó que la publicación de los resultados será el día domingo 22 de marzo en los principales medios de comunicación de la ciudad y a través de la página del gobierno municipal.