Disparan a joven en Parral, muere en el hospital

El 28 de enero de 2026, a las 17:59 horas, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, atendió el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en calle Independencia s/n, Zona Centro, en el municipio de Hidalgo del Parral.

De acuerdo con la información recabada, el masculino lesionado fue atendido inicialmente en un centro médico del municipio de Matamoros, donde ingresó con dos impactos de arma de fuego: uno en la cadera del lado derecho, y otro en la región occipital con entrada y salida, presentando exposición de masa encefálica, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General del IMSS, donde minutos después fue declarado sin signos vitales por el personal médico en turno.

El masculino, de aproximadamente 20 a 25 años de edad, 1.70 metros de estatura, complexión delgada, vestía pantalón negro roto y camisa negra con letras doradas, y presentaba un tatuaje con la leyenda “PAULINA” en el hombro derecho y un trébol tatuado detrás de la oreja izquierda;

Al lugar arribaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.