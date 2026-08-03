Disminuye 7% la percepción de inseguridad en Chihuahua capital y 5.1% en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de su titular Gilberto Loya, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU del instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI), la cual arrojó que en el segundo trimestre del 2026 se mantiene una mejora sostenida respecto al año anterior.

En Chihuahua capital, el 44.5 por ciento de la población considera inseguro vivir en la ciudad, es decir, se ubica 15.3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional que fue de 59.8 por ciento. En comparación con junio del 2025, la percepción de inseguridad disminuyó de un 52.8 por ciento.

Por otra parte, en el caso de Ciudad Juárez, Gilberto Loya destacó que la ciudad ocupa el lugar 42 de 91 ciudades en percepción de inseguridad, lo cual indica que respecto al trimestre anterior, la percepción disminuyó de 69.1 por ciento a un 63.7 por ciento.

“Los resultados de la Encuesta muestran dos realidades importantes: Chihuahua capital consolida una mejora sostenida en la percepción ciudadana de la seguridad, mientras que Ciudad Juárez mantiene una tendencia de estabilidad y continúa enfrentando importantes desafíos propios de una ciudad fronteriza”, señaló el Secretario.

Estos hechos son la representación de los esfuerzos que la SSPE realiza día con día para mantener la tranquilidad de las familias chihuahuenses.