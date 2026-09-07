Dirigente nacional del PAN promete autonomía a comités estatales para definir alianzas y candidatos

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aclaró que su partido no ha acordado ir en coalición con ninguna fuerza política para la elección federal intermedia del 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros miles de cargos de elección popular a disputarse.

Sostenemos el diálogo con los estados sobre alianzas para mantener la coordinación nacional.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/RS76Ty2Tlt — Acción Nacional (@AccionNacional) September 7, 2026

“No hemos salido a anunciar ninguna alianza porque, al día de hoy, no está construida ninguna alianza. Lo que sí dijimos, y sostengo y además con toda convicción, es que es una decisión tan vital, tan importante para no solo el PAN, para nuestro país, para las 32 entidades, para la Cámara de Diputados que se habrá de renovar, que es una decisión que esta dirigencia no va a tomar sola”.

En su mensaje durante la reunión del Consejo Nacional de su partido, realizada de manera virtual para aprobar el Reglamento de selección de candidatos panistas, aseguró:

“No hay uniformidad en el partido respecto a este tema; no la hay y está bien (…) Nunca más el PAN se va a verticalizar. Y, como en cualquier institución horizontal, hay quienes la piden. Hay quienes me han dicho: ‘presidente, por favor, aquí permite una alianza’. Hay quienes nos dicen, ‘por favor, presidente, no permitas una alianza'”.

A la fecha, explicó, ya inició el diálogo con las dirigencias y las militancias locales sobre la posibilidad de que el PAN contienda en coalición el próximo año, pero fue claro en que la decisión al respecto corresponderá tomarla a la dirigencia nacional del partido.

Romero Herrera anticipó, sin embargo, que “a como dé lugar”, sin precisar cómo, buscará que el PAN conserve las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro.

Y convocó a la militancia panista a construir una red de defensa del voto para evitar que Morena arrebate al PAN sus eventuales triunfos en el 2027.

De los 150,000 “soldados del ejército” de Acción Nacional para defender sus votos, informó, ya tiene 85,000, a “240 días de la elección”.

“Podemos hacer absolutamente todo bien, pero hoy vivimos en un país en donde incluso si ganan una elección, ganándola a la buena porque el candidato o la candidata se ganó la confianza de la gente, estos de enfrente, guindas, los de la autoridad moral, si nosotros no supimos defender nuestras votos, se las van a llevar. Aunque sí la hayamos ganado, y me sostengo en lo que estoy diciendo y lo que implica. Si como partido, el día ‘D’ no defendemos nuestros votos puede que haya triunfos que sí logramos que nos los quiten”, alertó.