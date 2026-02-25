Diputados del PAN son rajuchis; quieren quitar el derecho a elegir, van como los cangrejos, dice coordinador del GPMorena

Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, calificó a los diputados del PAN de “rajuchis”, al considerar que al buscar detener la elección de regidores a través del voto directo, “van como los cangrejos”.

Esto ante la iniciativa que presentó el líder de la bancada panista, Alfredo Chávez, para retirar los artículos transitorios que pudieran permitir la elección directa de regidurías.

“Son rajuchis. Los transitorios son los avances para llegar a elección directa de regidores. Y ahora simplemente los quieren quitar. He visto al presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, interesado en el tema. Me gustaría que Ramírez y la bancada del PRI coincidan con la elección directa de regidores”.

Y es que Estrada Sotelo afirmó que los votos de los tres diputados que integran la fracción parlamentaria del PRI serán cruciales “para que la reforma regresiva del Grupo Parlamentaria del PAN pase o no pase, porque los panistas quieren quitar el derecho a elegir, van como los cangrejos”.