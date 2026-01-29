Diputada Brenda Ríos atiende demandas vecinales en Infonavit Nacional

En atención directa a las solicitudes ciudadanas recibidas a través de redes sociales, la diputada local Brenda Ríos realizó una visita a la colonia Infonavit Nacional, donde sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos para escuchar de primera mano diversas inconformidades relacionadas con servicios básicos.

Durante el recorrido, las y los habitantes expusieron problemáticas persistentes en la colonia, entre ellas deficiencias en pavimentación, alumbrado público y otras necesidades que impactan la calidad de vida de las familias de la zona.

La diputada destacó la importancia de acudir al territorio y no limitar la atención ciudadana a oficinas o redes sociales, subrayando que escuchar directamente a la gente permite entender mejor los problemas y gestionar soluciones reales.

Brenda Ríos informó que dará puntual seguimiento a cada una de las peticiones planteadas, iniciando las gestiones correspondientes ante las dependencias responsables, con el objetivo de canalizar y dar respuesta a las demandas vecinales.

“Las redes sociales deben servir para acercarnos, pero el compromiso se demuestra viniendo, escuchando y dando seguimiento. Esa es mi responsabilidad como diputada”, señaló.

Finalmente, reiteró su disposición de mantener una comunicación permanente con la ciudadanía y continuar recorriendo las colonias para atender de manera directa las necesidades de la población.