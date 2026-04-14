Difunde ICE cartel de “Se Busca” a Iván Archivaldo Guzmán; la recompensa sigue vigente

Ciudad de México. La Embajada de Estados Unidos informó este martes que el gobierno estadunidense mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como líder de la facción de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa, al difundir un mensaje emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el que se reiteró su condición de prófugo.

En su mensaje, la representación diplomática destacó que Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y advirtió que el señalado “debe considerarse armado y peligroso”.

Por su parte, el ICE publicó este martes 14 de abril el cartel de “se busca” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, en el que lo identifica como uno de los principales dirigentes de esa facción del Cártel de Sinaloa. Señaló que forma parte del grupo que heredó la estructura de redes de tráfico establecida por su padre, Joaquín”El Chapo” Guzmán.

La dependencia reiteró además que Guzmán Salazar es considerado fugitivo de la justicia y que representa un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses.

La recompensa ofrecida desde 2025 por información que conduzca a su captura asciende a 10 millones de dólares.