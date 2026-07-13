Diego Cocca deja de ser técnico del Atlas a tres días del inicio del Apertura 2026

El ⁠club Atlas anunció este lunes la ⁠destitución del ⁠director técnico argentino, Diego Cocca, debido a que no se concretaron las negociaciones para su continuidad, tres días antes de que inicie el torneo Apertura 2026.

Cocca, de 54 años, fue nombrado técnico de los Rojinegros en agosto de 2025, tres años después de lograr el bicampeonato.

“Como parte del proceso ⁠de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del club, no fue posible concretar un acuerdo ‌para la ‌continuidad de Diego Cocca como director técnico del primer equipo”, informó Atlas en un comunicado.

“Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera ‌dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente”, agregó.

Atlas cambió de dueño en abril de este año cuando Grupo Orlegi, que también es propietario del Santos Laguna, lo vendió al Grupo ‌empresarial PRODI con la intención de acabar con la multipropiedad ⁠en el futbol mexicano.

En su segunda etapa al frente del Atlas, Cocca registró ⁠10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas. El equipo dijo que dará a conocer la decisión sobre el próximo entrenador “en los próximos días”.

Atlas iniciará el viernes su participación en el torneo Apertura cuando visite a León.