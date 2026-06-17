Dictan fallo condenatorio en contra de dos acusados por homicidio y lesiones

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de los acusados Armando J. L., y Francisco A. R., tras demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado y lesiones, que cometieron el 30 de noviembre del 2023, en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que, ambos participaron en el homicidio de Abel R. F., y en las lesiones producidas a una víctima de iniciales K. Y. R. H.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, dispararon con un arma de fuego a las víctimas, en un domicilio de la colonia Parques Industriales, y huyeron del lugar junto con otras personas a bordo de un vehículo.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, fijó para el próximo 22 de junio a las 13:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde recibirán la sentencia que purgarán en prisión.

Cabe hacer mención que las órdenes de aprehensión giradas en contra de Armando J. L., y Francisco A. R., se les notificó en el Cereso número tres, en donde se encuentran por diverso hecho delictivo.