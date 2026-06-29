Dictan fallo condenatorio contra acusados por el secuestro de dos hombres

– Una de las víctimas murió por heridas de proyectil de arma de fuego

– El próximo jueves recibirán la sentencia

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra de los acusados Onésimo G. V., alias “El Oner” y de Marco Antonio R. H., alias “El Cholo”, tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, presentó pruebas que fueron consideradas por el Tribunal de Enjuiciamiento, para dictar el fallo condenatorio en contra de los acusados por los hechos delictivos que cometieron el 12 de mayo del 2023, en Ciudad Juárez.

A través de las investigaciones ministeriales se demostró, que con lujo de violencia sacaron a sus dos víctimas de una vivienda ubicada en la calle Pitayo de la colonia Manuel Valdez y las subieron a un vehículo en el que las trasladaron hasta una casa ubicada las calles Praderas del Norte y Virreinato, de la colonia Del Sur, en donde privaron de la vida a una de las víctimas de nombre de Ubaldo V. V., disparándole con un arma de fuego, mientras que a la otra víctima la dejaron en libertad.

Hechos delictivos por los que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, notificaron las órdenes de aprensión a Onésimo G. V., y de Marco Antonio R. H., en el interior del CERESO número tres, en donde se encuentran internos por diversa causa penal.

El Tribunal de Enjuiciamiento, programó para el próximo jueves 02 de julio, la audiencia de individualización de sanciones, en donde recibirán la sentencia privativa de la libertad.