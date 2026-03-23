Diablos Rojos, listos para defender título en la Baseball Champions League 2026

Ciudad de México. Tras dos semanas de entrenamiento en Oaxaca, los Diablos Rojos del México están listos para defender su título en la segunda edición del Baseball Champions League que inicia mañana en el estadio Alfredo Harp Helú.



“El equipo está al 80 por ciento y listo para debutar en casa. Nuestra meta es volver a coronarnos y que el trofeo se quede en México. Los equipos que participan tienen gran nivel así que esperamos dar un buen espectáculo”, comentó Lorenzo Bundy, manager de los capitalinos.

En el torneo participarán equipos de México (LMB), Nicaragua, Cuba, Taiwán y Estados Unidos. El objetivo es crear un “producto” que sea autofinanciable y que pronto pueda invitar a novenas como Corea y Japón.

“Como todos los proyectos, lleva su tiempo consolidarse. Vamos por buen camino porque los partidos se transmitirán en televisión y ya tenemos algunos patrocinadores”, explicó Horacio de la Vega, titular de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aunque Venezuela estaba contemplado inicialmente como uno de los invitados, finalmente la vinotinto declinó su participación por motivos ajenos al deporte.

“Estuvimos platicando hasta el último momento, pero al final los problemas geopolíticos evitaron su asistencia. Esperamos contar con ellos en próximas ediciones”, explicó Guillermo Ramírez, comisionado de la WBC.

Para Taiwán, equipo invitado, jugar en México será una experiencia enriquecedora para sus nuevas generaciones.

“Conozco la trayectoria de jugadores como Alejandro Kirk y por eso decidimos participar. Hay una gran tradición por el béisbol en este país y nuestros jugadores van a tener mucho aprendizaje” , dijo el manager, Cheng-Min Peng.

El formato será un round robin donde los mejores dos equipos accederán a la final. En cada jornada se disputarán dos juegos, uno a las diez de la mañana a puerta cerrada y otro a las siete de la noche con acceso al público.