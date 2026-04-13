Día Mundial del Emprendimiento 2026: qué significa y cómo está México en cifras

El Día Mundial del Emprendimiento, que se conmemora cada 16 de abril, reconoce a quienes impulsan la economía mediante la creación de negocios. En 2026, esta fecha adquiere relevancia en México, donde millones de personas dependen de actividades emprendedoras para generar ingresos.

No obstante, el país enfrenta una realidad dual: una base empresarial amplia, pero con altos niveles de informalidad y dificultades para que los negocios crezcan y se consoliden en el largo plazo.

¿Qué significa el Día Mundial del Emprendimiento?

Esta conmemoración busca promover la cultura emprendedora y destacar el papel de quienes generan empleo e innovación. En México, emprender representa una alternativa clave ante los retos del mercado laboral y la necesidad de ingresos.

También fomenta el desarrollo de habilidades empresariales, el acceso a financiamiento y la adopción de tecnologías. Estos factores son esenciales para mejorar la competitividad de los negocios emergentes.

Diversos organismos coinciden en que el emprendimiento fortalece economías locales y dinamiza sectores estratégicos como comercio y servicios. Su impacto se refleja en la vida cotidiana de millones de familias.

Cifras en México

De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, en México existen más de 7.09 millones de establecimientos, que en conjunto emplean a más de 36.5 millones de personas, lo que evidencia la magnitud del ecosistema empresarial en el país.

De ese total, alrededor de 5.46 millones corresponden al sector privado y empresas paraestatales, donde se concentra la mayor parte de la actividad productiva formal. Además, cerca del 95% de las unidades económicas son microempresas, es decir, negocios con menos de 10 trabajadores, lo que confirma que los pequeños emprendimientos son la base del tejido productivo nacional.

A pesar de su importancia, el entorno emprendedor enfrenta importantes limitaciones. Uno de los principales problemas es la alta informalidad: más del 60% de las unidades económicas operan en esta condición, lo que reduce su acceso a financiamiento y crecimiento.

Además, aunque cada año surgen nuevos negocios (más de 242,000 establecimientos iniciaron operaciones recientemente) muchos enfrentan dificultades para consolidarse en el mercado.

Factores como la falta de capacitación, el acceso limitado al crédito y la baja digitalización inciden directamente en la supervivencia empresarial. Esto genera un entorno donde emprender es común, pero escalar sigue siendo complicado.

Retos y oportunidades

El emprendimiento en México tiene un enorme potencial, pero requiere condiciones más favorables para crecer. La digitalización, la inclusión financiera y la capacitación empresarial son elementos clave para fortalecer los negocios.

Entre los principales retos identificados por fuentes nacionales destacan:

Acceso limitado a financiamiento formal.

Alta informalidad en pequeños negocios.

Baja adopción tecnológica.

Falta de planeación y profesionalización.

A pesar de ello, el país cuenta con ventajas importantes, como una amplia base de consumidores, crecimiento del comercio digital y una fuerza laboral activa que impulsa la creación constante de nuevos negocios.