Detuvo SSPE a 313 supuestos infractores en el mes de agosto

• Fueron asegurados más de 2 mil kilogramos de cristal, 300 unidades de fentanilo y más de 1,100 kilogramos de material explosivo

Durante el mes de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, fortaleció las acciones de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia mediante operativos coordinados con autoridades federales, que permitieron obtener resultados relevantes en materia de seguridad para las familias de Chihuahua.

Como parte de estos trabajos interinstitucionales, se logró la detención de 313 personas por su presunta participación en diversos hechos delictivos como narcomenudeo, daños, posesión de vehículo con reporte de robo, delitos contra la vida y cumplimiento de orden de aprehensión. Además de la recuperación de 106 vehículos, de los cuales 39 contaban con reporte de robo y 52 estaban relacionados con la comisión de diversos delitos.

En materia de seguridad vial, la Policía Vial atendió durante agosto un total de 1,037 accidentes, derivado de los cuales se registraron 174 detenciones por violaciones a la Ley de Tránsito y Vialidad, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la prevención y seguridad en las calles.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que estos resultados son producto de una estrategia permanente que combina inteligencia, despliegue operativo, coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas para atender de manera oportuna los fenómenos delictivos.

En el combate al tráfico y distribución de sustancias ilícitas, durante agosto se logró el aseguramiento de 2,173 kilogramos de cristal, 300 unidades de fentanilo, 285 gramos de cocaína, 24 gramos de heroína y 9.223 kilogramos de marihuana.

Asimismo, como parte de los operativos realizados en distintas regiones del estado, fueron aseguradas 11 armas, además de 6,351 artefactos explosivos y 1,100 kilogramos de material explosivo.

Dentro de estas acciones, las corporaciones de seguridad también llevaron a cabo el aseguramiento y destrucción de 11 campamentos y parapetos, utilizados presuntamente por grupos delictivos para realizar actividades ilícitas.

La estrategia de seguridad implementada por la SSPE contempla además el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia aérea.

Durante agosto se efectuaron 30 vuelos de helicóptero, utilizados para labores de vigilancia operativa y traslados aeromédicos, así como 354 vuelos de aeronaves no tripuladas, que permitieron ampliar la cobertura de supervisión y reconocimiento en diferentes zonas del estado.

Gilberto Loya señaló que la coordinación con las autoridades federales y el despliegue de las corporaciones estatales permiten mantener una respuesta operativa constante, con el objetivo de prevenir delitos, recuperar vehículos, combatir el tráfico de drogas y armas y fortalecer las condiciones de seguridad para las y los chihuahuenses.

De esta manera, la SSPE refrenda su compromiso de mantener una estrategia de seguridad basada en la coordinación, inteligencia y presencia operativa, con acciones permanentes para atender los retos de seguridad en Chihuahua.