Detuvo Policía Municipal a mujer por presuntos delitos contra la salud en Girasoles III

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a una mujer por la probable comisión de delitos contra la salud, durante un recorrido de vigilancia y prevención realizado en la colonia Girasoles III.

Fue en el cruce de las calles Venice y San Mateo, donde los policías detectaron a una mujer que, tras una inspección preventiva, fue encontrada en posesión de seis envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia con las características propias del cristal, por lo que fue puesta a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._