Detuvo Policía Montada a hombre con 110 envoltorios de presunta deoga en la Martín López

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de abril de 2026.- Elementos de la Policía Montada detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, durante labores de vigilancia preventiva.

Gracias a los recorridos de prevención y vigilancia, en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 24 de Junio, en la colonia Martín López, agentes observaron a un individuo inhalando una sustancia con características similares a la cocaína.

Al realizarle una inspección preventiva, se le localizaron 110 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal.

El detenido, identificado como Israel M. M., de 31 años de edad, fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de narcomenudeo.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.