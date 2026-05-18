Detienen en Satevó a sujeto con vehículo que fue robado en Chihuahua

• La pronta actuación de las autoridades permitió asegurarla un par de horas

La rápida intervención de elementos de Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, permitió recuperar en un par de horas, una pick up robada y la detención del posible responsable.

El pasado sábado 16 de mayo, alrededor de las 11:44 horas, el propietario de una camioneta marca RAM, modelo 2011, de color gris, reportó que fue amenazado con un arma de fuego y despojado de la unidad, en las calles Chichimeca y Yaki, de la colonia San Lázaro, en la ciudad de Chihuahua.

De inmediato, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la referida Unidad Especializada, comenzaron la búsqueda del vehículo robado, por medio de las cámaras de Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) de la Policía Municipal, y Plataforma Centinela, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El rastreo virtual permitió ubicar la pick up en la carretera Chihuahua-Parral, a la altura del poblado de Valerio, municipio de Satevó. En dicho lugar, se tuvo el apoyo de agentes de la SSPE, para asegurarla y detener a quien la manejaba, de nombre César Luis G. G.

El detenido en flagrancia por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, será llevado a la audiencia de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).