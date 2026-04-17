Detienen en Nonoava a civil armado y destruyen 4 campamentos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en un operativo inter institucional con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino en posesión de un arma de fuego, y destruyeron cuatro campamentos y parapetos en la localidad de El Terrero, municipio de Nonoava.

De acuerdo al informe policial, en seguimiento a un reporte sobre la presencia de sujetos armados y disparos de arma de fuego, se implementó el operativo en el que efectuó un recorrido por la citada comunidad, en donde localizaron parapetos construidos de piedra por lo que los elementos tomaron las previsiones de seguridad necesarias para acercarse al lugar, en el que observaron cuatro campamentos que eran utilizados por civiles armados.

Procedieron a destruirlos y logrando ubicar en las cercanías a cuatro sujetos que portaban armas de fuego, quienes empezaron a disparar contra el personal militar que repelió la agresión.

Al realizar un recorrido de reconocimiento por el lugar se localizó a un masculino que vestía ropa tipo militar, mismo que se hallaba lesionado del pie derecho, al parecer al sufrir una fractura por caída, siendo identificado como Jonathan D. A., de 33 años de edad.

Fue detenido por homicidio en grado de tentativa, así como por la portación de un arma larga, de la marca Norinko, calibre 7.62 x 39 milímetros con un cargador desabastecido.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con distintas instituciones y corporaciones y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).