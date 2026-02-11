Detienen en flagrancia a pareja de adultos y adolescente en posesión de droga y un arma

• El Operativo se realizó entre la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la colonia Cerro Coronel de Chihuahua

Durante un Operativo Conjunto para combatir el tráfico de drogas en la ciudad de Chihuahua, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detuvieron a tres personas, dos de ellas mujeres, en flagrancia por la posesión de un arma y narcóticos.

La intervención policial tuvo lugar en las calles 59 y Mártires de Tlatelolco, de la colonia Cerro Coronel II, de la ciudad de Chihuahua.

En ese lugar fueron detenidas las siguientes personas Erick Ezequiel L. G., de 34 años de edad, Clara Judith A. A., de 31 años de edad, y la adolescente de 16 años de edad, identificada con las iniciales E.Y.L.N.

Les fue asegurada una pistola color negro con la leyenda Glock, calibre .9 mm y un cargador con 16 cartuchos útiles, además, una bolsa plástica que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana, de un peso aproximado de 22 gramos.

También se les aseguró un vehículo marca Volkswagen, línea Nivus, de color negro, con matrícula del estado de Sinaloa, junto con un par de libretas y una credencial de elector a nombre de otra persona no presente.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Con los operativos que se realizan en la colaboración permanente de la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Distrito Zona Centro con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se combate el tráfico de drogas y asegura la tranquilidad de la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).