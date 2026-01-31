Detienen agentes municipales a un hombre por delitos contra la salud en el Oriente

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de enero de 2026.- Como parte de los patrullajes de vigilancia y prevención, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de un hombre por presunto delitos contra la salud, después de que le fue localizado entre sus pertenencias una bolsa con una sustancia con las características similares a la droga conocida como cocaína.

Agentes de la Unidad de Atención a Pandillas (UAP), localizaron sobre las calles Sol de Chaula y Praderas de Alto Veld, al oriente de la ciudad, un vehículo marca Ford Lobo de color blanco, y dos personas que la tripulaban comportándose de manera sospechosa, y al realizarles una revisión, se les localiza una bolsa plástica transparente la cual contiene en su interior un polvo blanco con las características similares a la droga denominada cocaína.

Por tal razón se detuvo a Gregorio A. R., de 35 años de edad, remitido al Centro Detención zona norte, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se determinará su situación legal, cabe destacar que el otro masculino, fue detenido por falta administrativa.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.