Detienen AEI y Sedena a masculino con droga en el Barrio Santa María

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron en las calles Río Oaxaca y Río Tula del Barrio Santa María en ciudad Cuauhtémoc a un masculino en posesión de cristal y mariguana.

La detención se efectuó cuando los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y detectaron en el citado lugar, a quien se identificó como Jael Obed G. C., de 28 años de edad, en actitud sospechosa, por lo que se le pidió accediera a una revisión.

Traía entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa y cristalina que dio un peso de 13 gramos de cristal.

Asimismo, un envoltorio de plástico con una hierba verde, seca y olorosa con un peso de 20 gramos de mariguana.

El detenido Jael Obed G. C., junto con la droga asegurada, fue traslado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).