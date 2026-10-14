Detienen AEI y Sedena a masculino con cristal y mariguana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano detuvieron en flagrancia a un masculino que se identificó como Javier M. L., por delitos contra la salud, en la colonia Nuevo Milenio de la ciudad de Cuauhtémoc.

Los agentes ministeriales en conjunto con personal militar, realizaban un recorrido de prevención y disuasión de los delitos, cuando en la calle Arturo Llamas y boulevard Gómez Morín, detectaron a la actitud sospechosa y evasiva de la citada persona de 29 años de edad.

Traía entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia conocida como cristal con un peso de 5 gramos, además, un envoltorio de plástico que contenía una hierba verde, seca y olorosa con las características de la mariguana con un peso de 33 gramos.

El detenido, así como la droga que se le aseguró, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).