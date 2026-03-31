Detienen a sujeto con 73 kilos de marihuana en Ojinaga

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, llevó a cabo la detención de un masculino por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud, así como el aseguramiento de un vehículo presuntamente utilizado en actividades ilícitas.

Los hechos se registraron el 31 de marzo, en la colonia Deportiva, donde elementos estatales realizaron la intervención como primeros respondientes.

Durante la acción, fue detenido Abimael C.M, de 26 años de edad, originario de Ojinaga, a quien se le aseguraron dos armas largas, una calibre .223 y otra calibre .22, así como 73 kilogramos de marihuana, diversos cargadores de distintos calibres, más de 200 cartuchos útiles y 15 artefactos conocidos como ponchallantas.

Asimismo, se aseguró un vehículo de la marca Chrysler 300, modelo 2001, color negro, presuntamente relacionado con la comisión de actividades ilícitas.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes y la integración de la carpeta de investigación.

La SSPE destacó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia y combate a la delincuencia en la región, con el objetivo de retirar de circulación armas, droga y objetos que representan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

La dependencia reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada para garantizar la paz y la seguridad en todo el estado.