Detienen a sujeto armado y con droga en recorrido de vigilancia en la Primero de Mayo

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaron la detención de una persona la tarde de este día, luego de sorprenderla en posesión de un arma de fuego y una sustancia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 18:00 horas, los agentes efectuaban un recorrido de vigilancia por la calle 16 y Sierra de Almoloya, en la colonia Primero de Mayo, cuando observaron a un individuo salir de una granja. Al notar que el sujeto portaba un arma fajada a la cintura, procedieron a abordarlo conforme a los protocolos de actuación.

Durante la intervención, los policías lograron que la persona arrojara el arma, tratándose de una pistola táctica color negro, calibre 9 milímetros, de la marca Glock. Al realizarle una revisión, también se le localizó una porción de la droga conocida como cristal.

Ante estos hechos, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se le investigará por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de lo correspondiente por la posesión de narcóticos.