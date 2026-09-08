Detienen a mujer por violencia familiar cometida a una niña en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron con una orden judicial a Aurelia L.L. persona que aparece como probable responsable del delito de violencia familiar agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad.

La mujer de 33 años de edad, fue detenida en la colonia Obrera en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, quedando a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana que giró el mandamiento judicial de captura.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularán imputación en su contra por actos abusivos de poder tendientes a dominar, agredir y controlar a la víctima, en hechos recientes.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)