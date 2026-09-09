Aseguran más de 9 toneladas de químicos en posible centro de procesamiento clandestino

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación, en seguimiento al informe de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, en la que se hizo de conocimiento a la FGR la localización de un posible centro de procesamiento de sustancias sintéticas.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, a través del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), en coordinación con los elementos policiales federales y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se trasladaron a los límites de la localidad de La Joya y con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua aseguraron más de nueve toneladas de sustancias químicas.

En el lugar, las autoridades aseguraron en pesos aproximados, cinco bidones con tres mil 824 kilos 997 gramos cinco miligramos de 1-Fenil-2-propanona, 153 costales con tres mil 825 kilos de hidróxido de sodio; 43 costales con mil 75 kilos de cloruro de amonio y 24 costales con 600 kilogramos de ácido tartárico.

También se aseguraron recipientes con sustancias líquidas, entre ellos 145 tambos con un volumen aproximado de 27 mil 550 litros de ácido clorhídrico y ácido acético, además de tinas, bidones y otros contenedores con diversas sustancias.

Las sustancias y demás indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien continúa con la integración de la indagatoria y la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.